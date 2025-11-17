Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 132,39 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 138,3 milyar liraya ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 1,56 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en yüksek yükselişi yüzde 3,79'la orman, kağıt ve basım sektörü kaydederken, en fazla düşüşü yüzde 0,43'le iletişim sektörü yaşadı.

Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati, ABD'den gelecek şirket bilançoları ve ekonomik verilere odaklanırken, BIST 100 endeksi teknoloji endeksinin önderliğinde pozitif bir performans sergileyerek günü tamamladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun raporunda, Türkiye ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3,4 büyüyerek dirençli yapısını koruyacağı, büyümenin 2027'de yüzde 4'e çıkacağı tahmin edildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ile kısa vadeli dış borç stoku verilerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini belirtti.

ABD federal hükümetinin yeniden açılmasına rağmen, yarın resmi kurum verilerinde eksiklikler olabileceğini vurgulayan analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ile 10.500 puanların ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.