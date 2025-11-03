BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 164 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,94 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 2,21 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrasında 11.152 seviyesini test ettikten sonra gelen kar satışlarına rağmen günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,55, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ekimde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin etmişti.

Analistler yarın yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.