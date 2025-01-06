Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı (6 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı (6 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,33 puan artarak 10.085,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 33,75 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.108,92 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.063,24 puanı, en yüksek 10.159,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 10.085,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve yüzde 0,12 kazançla 11.139,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler değer kazandı (6 Ocak 2025)Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler değer kazandı (6 Ocak 2025)

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 630 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 630 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi de yüzde 40,05 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2645 lira, satışta 35,4058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 157,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 77,1 dolardan işlem görüyor.

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