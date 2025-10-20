BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 275,63 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 146,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,78, holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,90 ile sigorta, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,55 ile turizm oldu.Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticari geriliminin azalacağına dair umutlar risk iştahını artırırken, BIST 100 endeksi de TCMB’nin faiz indirimlerine yönelik olumlu beklentilerle günü yükselişle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya’da makine siparişlerinin ve Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini belirtti.

ABD’de hükümet kapanması nedeniyle yarın resmi veri akışı olmayacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.