Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Aralık 2024)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Aralık 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 10.228,28 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,11 puan ve yüzde 0,28 azalışla 10.228,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 52,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi ise yüzde 0,48 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile bilişim oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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