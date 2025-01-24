Borsa günün ilk yarısında geriledi (24 Ocak 2024)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.105,00 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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