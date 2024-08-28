Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 30,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 düşerken, holding endeksi yüzde 0,51 arttı. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranması, varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor. Analistler, Nvidia’nın bilançosunun ve ABD’de açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe işlemlerinin takası ise 3 Eylül Salı günü yapılacak.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündemi sakin olacak, yurt dışında ise ABD’de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.650 ve 9.500 puan ise destek olarak görülüyor.