Borsa günün ilk yarısında yükseldi (14 Nisan 2025)

Cuma günü 9.380,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,80 artışla 9.456,17 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 97,95 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 9.478,90 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.440,21, en yüksek 9.491,28 puanı gördü.

Sanayi endeksi yüzde 1,70, mali endeks yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85’i günün ilk yarısında yükselirken, 15’i geriledi. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Sasa Polyester olarak sıralandı.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 224 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 143,1 seviyesinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0370 lira, avro 43,3550 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 224 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 64,9 dolardan işlem görüyor.