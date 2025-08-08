Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 10.975,72 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,67 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.975,72 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 47,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,44 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,81 ile madencilik oldu.

2023/04/20/borsa222333.jpg

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündemimin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor (8 Ağustos 2025)Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor (8 Ağustos 2025)

Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor (8 Ağustos 2025)Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor (8 Ağustos 2025)

Son Haberler
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Samsunspor Avrupa Ligi isteği şaşırttı
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
100 kişinin öldüğü binanın davasında karar onandı
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti
Ankara’da yürek yakan kaza! Lise öğrencisi Hilalnur hayatını kaybetti