Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Mart 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 9.445,56 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 9.445,56 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,39 puan ve yüzde 0,41 artışla 9.445,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,63 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere beklentilerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Trump’ın tarifeleri borsayı vurdu: Sert düşüş (7 Nisan 2025)Trump’ın tarifeleri borsayı vurdu: Sert düşüş (7 Nisan 2025)

Son Haberler
İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!
İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!
Duvarların dili! Hong Kong’da sanat sokaklara iniyor
Duvarların dili! Hong Kong’da sanat sokaklara iniyor
Dünyada bir ilk! Kız kardeşinin rahmini aldı... Bebek dünyaya getirdi
Dünyada bir ilk! Kız kardeşinin rahmini aldı... Bebek dünyaya getirdi
Edip Akbayram, türküleriyle anıldı
Edip Akbayram, türküleriyle anıldı
Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar
Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar