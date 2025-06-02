Borsa haftaya nasıl başladı? (2 Haziran 2025)

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.