Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 74,62 puanlık bir azalışla ve yüzde 0,71'lik kayıpla 10.481,57 puana düştü. Toplam işlem hacmi ise 49,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 1,1, holding endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en çok yükselen yüzde 2,82 ile turizm olurken, en çok düşen sektör ise yüzde 6,07 ile iletişim endeksi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı demeçlerine rağmen, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair süregelen belirsizlikler, küresel piyasalardaki risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Yurt içinde, BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel bir seyir izleyerek günün ilk yarısında değer kaybetti.

Analistler, günün ikinci yarısında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası toplantılarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı konuşmaların piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti. Teknik göstergeler açısından BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puan seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ettiler