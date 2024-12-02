Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı (2 Aralık 2024)

BIST 100 endeksi, güne 49,69 puan ve yüzde 0,51 azalışla 9.602,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.573,86 puanı, en yüksek 9.703,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 9.681,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,79 puan ve yüzde 0,28 kazançla 10.643,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 645 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalarak 3 milyon 8 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,67, bileşik getirisi de yüzde 41,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,5552 lira, satışta 34,6937 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 71,9 dolardan işlem görüyor.