Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı geçen haftanın kapanışına göre yüzde 0,22 oranında değer kaybıyla 10 bin 898,70 puandan kapadı. Endeks, haftanın son işlem gününde sınırlı bir düşüşle günü tamamlarken, hafta boyunca 11 bin puanı aşma çabası sürdü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası son haftalarda olduğu gibi kalıcı olamadı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,54 oranında, holding endeksi ise yüzde 0,58 oranında değer kazandı. Sanayi endeksi geçtiğimi hafta kapanışa göre bu hafta yüzde 2,76 oranında değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 20,91 artışla Halk Bankası (HALKB) oldu. Onu yüzde 17,55 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 13,01 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 16,26 ile Batı Çimento (BTCIM), yüzde 13,08 ile Grainturk Holding (GRTHO) ve yüzde 12,65 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) olarak öne çıktı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 836 milyar 304 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) yine ilk sırada gelirken, 583 milyar 380 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 476 milyar 400 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi 619 milyar 328 milyon TL’nin biraz üzerinde olurken, endekse dahil işlem gören hisseler içinde de 48 milyar 150 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 36 milyar 592 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 35 milyar 576 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.