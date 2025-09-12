Borsa İstanbul’da düşüş: BIST 100 neden geriledi? (12 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da düşüş: BIST 100 neden geriledi? (12 Eylül 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybıyla 10.319,03 puana geriledi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 düşüşle 10.619,85 puana indi.Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek kazandıran yüzde 0,52 ile turizm olurken, en çok gerileyen yüzde 7,68 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel olumsuz bir seyir izledi.

2023/04/20/borsa222333.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla kaydedildi.

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69’dan yüzde 29,86’ya çıktı.

Analistler, günün devamında ABD’de eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.450 ve 10.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

Avrupa borsalarında karışık seyir: ECB faiz kararı nasıl etkiledi? (12 Eylül 2025)Avrupa borsalarında karışık seyir: ECB faiz kararı nasıl etkiledi? (12 Eylül 2025)

Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)

Son Haberler
Bilecik’teki köprü inşaatında toprak kayması
Bilecik’teki köprü inşaatında toprak kayması
Antalya polisi külçe külçe altın buldu! Basılan depodan dolar ve avro fışkırdı
Antalya polisi külçe külçe altın buldu! Basılan depodan dolar ve avro fışkırdı
“Terörsüz Türkiye” tiyatrosunun startını vermişti! İsmail Saymaz, Bahçeli’nin yapacağı yeni açılımı tarih vererek açıkladı
“Terörsüz Türkiye” tiyatrosunun startını vermişti! İsmail Saymaz, Bahçeli’nin yapacağı yeni açılımı tarih vererek açıkladı
Giydiği elbise aldığı ödülün önüne geçti: Ünlü manken eleştirilere sert cevap verdi
Giydiği elbise aldığı ödülün önüne geçti: Ünlü manken eleştirilere sert cevap verdi
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: 30 puanı silindi!
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: 30 puanı silindi!