Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı

Borsa İstanbul’da işlem gören iki hisse senedi için alınan önemli karar duyuruldu.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, iki hisse senedine yönelik yasak kararı uygulandığını duyurdu.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan bu karar doğrultusunda, Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO) ve Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE) hisseleri için kredili işlem yasağı getirildi. Bu yasak, 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Bu kararın ardından, AKYHO hisseleri haftanın üçüncü işlem gününü tavan değerine ulaşarak 10,230 TL seviyesinden kapandı. ODINE hisseleri ise yüzde 9’a yakın bir düşüşle günü 89 TL seviyesinden tamamladı. Bu gelişme, yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı.