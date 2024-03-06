Borsadaki şok gerçek ortaya çıktı. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu açıkladı

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şenol Babuşcu'dan İstanbul Borsasıyla ilgili dikkat çeken paylaşım. Babuşcu tek cumleyle Borsadaki hakim gücü açıkladı. Babuşçunun iddiasına göre BIST'te yatırımı bulunan yüzde 0,3'lük grubun yüzde 79,5'una hakim olduğunu açıkladı. Borsanın yüzde 79,5'luk kısmına sahip olduğu düşünülen kişi sayısının ise 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

İşte Babuşcu'nun paylaşımı

"BIST’teki yatırımcı sayısının % 0,3’ü portföyün % 79,5’ine sahip"