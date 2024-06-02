Borsaya 2 haftada darbe üstüne darbe

Kaynak: Haber Merkezi
Borsaya 2 haftada darbe üstüne darbe

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında üst üste iki haftadır düşüş görülüyor. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e geriledi.

Rekorlar ve halka arzlar sonrası talep artan Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısında üst üste iki haftadır kayıp görülüyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, önceki haftaya kıyasla 240 bin 916 kişi azalış gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayıları kapsamında, pay senedi yatırımcı sayısı 31 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 240 bin 916 kişi azalış kaydetti. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e düştü.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,45 trilyon liradan 13,95 trilyon liraya düştü.

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