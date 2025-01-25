Bosna Hersek Gazze'deki ateşkesi kutladı

Kaynak: AA
Bosna Hersek Gazze'deki ateşkesi kutladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistin halkıyla dayanışma etkinliği düzenlendi. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kutlandı.

Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil önünde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gruptakiler, "bugün ateşkes, yarın özgürlük" sloganıyla düzenledikleri etkinlikte, Filistin bayrakları da taşıdı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölenler için duaların da edildiği etkinlikte, şiirler ve şarkılar okundu.

Ateşkesin kutlandığı etkinliği organize edenler hazırladıkları yiyecekleri ve tatlıları ikram ederken, Filistin bayrağı baskılı hediyelikleri de turistlere ve alanda bulunanlara dağıttı.

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