Boşuna Karadeniz'in incisi denilmiyor! İsviçre'den bile güzel

Öyle ki, görenler bu şirin balıkçı kasabasının doğal güzelliklerini İsviçre'nin meşhur manzaralarıyla kıyaslamaktan çekinmiyor!

Bartın iline bağlı bu eşsiz ilçe, Roma ve Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan köklü tarihiyle de öne çıkıyor. Ancak Amasra'yı gerçekten özel kılan, daracık sokaklarında saklı kalmış tarihi dokusu ile doğanın cömertçe sunduğu muhteşem manzaraların eşsiz uyumu.

Amasra'yı Bu Kadar Büyüleyici Yapan Ne?

Doğal Limanı ve Yarımada Konumu: Amasra, Karadeniz'in en güzel doğal limanlarından birine sahip. Bir yarımada üzerine kurulu olan ilçe, bakir koyları ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlarıyla adeta bir cennet köşesi. Özellikle Bakacak Tepesi'nden Amasra'nın eşsiz manzarasını seyretmek, buraya gelen herkesin yapması gereken ilk şeylerden.

Amasra, Karadeniz'in en güzel doğal limanlarından birine sahip. Bir yarımada üzerine kurulu olan ilçe, bakir koyları ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlarıyla adeta bir cennet köşesi. Özellikle Amasra'nın eşsiz manzarasını seyretmek, buraya gelen herkesin yapması gereken ilk şeylerden. Küçük Ama Etkileyici Adalar: Büyük Ada ve Tavşan Adası gibi küçük adalarıyla da dikkat çeken Amasra, tekne turlarıyla keşfedilmeyi bekleyen gizli koylara ev sahipliği yapıyor. Bu adaların etrafındaki berrak sular, yüzmek ve dalış yapmak için ideal.

Büyük Ada ve Tavşan Adası gibi küçük adalarıyla da dikkat çeken Amasra, tekne turlarıyla keşfedilmeyi bekleyen gizli koylara ev sahipliği yapıyor. Bu adaların etrafındaki berrak sular, yüzmek ve dalış yapmak için ideal. Tarihi Dokusu ve Kaleleri: Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü gibi Roma döneminden kalma yapılar, ilçenin zengin tarihine ışık tutuyor. Kilise Camii gibi dönüştürülmüş ibadethaneler de farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. Her bir taşında ayrı bir hikaye saklı Amasra, tarih meraklıları için de doyurucu bir gezi sunuyor.

Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü gibi Roma döneminden kalma yapılar, ilçenin zengin tarihine ışık tutuyor. Kilise Camii gibi dönüştürülmüş ibadethaneler de farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. Her bir taşında ayrı bir hikaye saklı Amasra, tarih meraklıları için de doyurucu bir gezi sunuyor. Meşhur Amasra Salatası ve Balık Ziyafeti: Amasra denilince akla ilk gelenlerden biri de elbette meşhur Amasra Salatası . Yaklaşık 27 farklı sebze ve otla hazırlanan bu salata, taze deniz ürünleriyle birleştiğinde unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Özellikle ızgara balıklarıyla ünlü restoranları, buraya gelenlerin damaklarını şenlendiriyor.

Amasra denilince akla ilk gelenlerden biri de elbette meşhur . Yaklaşık 27 farklı sebze ve otla hazırlanan bu salata, taze deniz ürünleriyle birleştiğinde unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Özellikle ızgara balıklarıyla ünlü restoranları, buraya gelenlerin damaklarını şenlendiriyor. El Sanatları ve Şimşir Oyma İşleri: Amasra, aynı zamanda el sanatlarıyla da ünlü. Özellikle şimşir ağacından yapılan oyma ürünler, hediyelik eşya arayanlar için otantik ve özel seçenekler sunuyor.

Amasra, aynı zamanda el sanatlarıyla da ünlü. Özellikle şimşir ağacından yapılan oyma ürünler, hediyelik eşya arayanlar için otantik ve özel seçenekler sunuyor. Huzurlu ve Dingin Atmosfer: Büyük şehirlerin karmaşasından uzak, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan Amasra, kafa dinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal.

Amasra, dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, her köşesi fotoğraf karesi olmaya aday bir yer. Eğer Karadeniz'in bu eşsiz incisini henüz keşfetmediyseniz, bir an önce rotanızı Amasra'ya çevirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Pişman olmayacak, bu cennet köşeden ayrılmak istemeyeceksiniz.