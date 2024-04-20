Boykot çağrılarına o da katıldı! Kübra Par kebapçıda nasıl kazık yediğini anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Boykot çağrılarına o da katıldı! Kübra Par kebapçıda nasıl kazık yediğini anlattı
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar yüzünden 20-21 Nisan’da boykot çağrısı yapıldı. Ünlü simaların destek verdiği boykot çağrısına gazeteci Kübra Par da katıldı. Kübra Par, gittiği bir kebapçıda nasıl kazık yediğini anlattı.

Kafe, restoran ve lokantalardaki fahiş fiyatlar sebebiyle sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı.

Sosyal medya üzerinden başlatılan fahiş yemeğe boykot kampanyasına katılanlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoranlara gitmedi.

Ünlü simaların da destek olduğu boykota gazeteci Kübra Par da katıldı.

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Sosyal medya hesabından "Fahiş yemeğe boykot" etiketiyle paylaşım yapan Kübra Par, Bakırköy sahilinde gittiği bir kebapçıda et dürümün tanesine 600 lira verdiğini söyledi.

Fiyatı görünce şok yaşadığını belirten Par, "Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazık yediğimi anladım." dedi.

Sorunun enflasyondan çok, aptal yerine konmak olduğunu belirten Kübra Par’ın o sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Kübra Par'ın paylaşımı:

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