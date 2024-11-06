Böyle dilencilik görülmedi: Şehir şehir gezerek para topluyor

Kaynak: İHA
Böyle dilencilik görülmedi: Şehir şehir gezerek para topluyor

Trenle şehir şehir gezip dilenerek para toplayan kişi, Konya'da zabıta ekiplerine yakalandı.

Çevredekiler bir kişinin dilencilik yaptığı şüphesiyle polise haber verdi. Polis ihbarlar üzerine hareket geçti. 37 yaşındaki H.M Zabıta Müdürlüğünce yakalanarak emniyete teslim edildi.

gezgin-dilenci-2.jpg

Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar hayretlere düştü. Böyle dilencilik görülmedi, İstanbul'dan trene binip şehir şehir gezerek para toplayan şahısın üzerinden dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

gezgin-dilenci-3.jpg​​​​​​​

Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin meğer daha önce de yakalanmış. Fakat o dilenciliğe halen devam ediyor. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.

gezgin-dilenci-4.jpg

gezgin-dilenci-5.jpg

Son Haberler
Ardahan kar ve tipiye teslim oldu
Ardahan kar ve tipiye teslim oldu
Kerem ve Orkun tarih yazmak için sahaya çıkacak
Kerem ve Orkun tarih yazmak için sahaya çıkacak
Apple'dan ABD seçimleri için özel uygulama
Apple'dan ABD seçimleri için özel uygulama
Mahkemeden kanser hastalarını sevindirecek emsal karar
Mahkemeden kanser hastalarını sevindirecek emsal karar
Trump zafer konuşması yapıyor
Trump zafer konuşması yapıyor