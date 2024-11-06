Böyle dilencilik görülmedi: Şehir şehir gezerek para topluyor

Çevredekiler bir kişinin dilencilik yaptığı şüphesiyle polise haber verdi. Polis ihbarlar üzerine hareket geçti. 37 yaşındaki H.M Zabıta Müdürlüğünce yakalanarak emniyete teslim edildi.

Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar hayretlere düştü. Böyle dilencilik görülmedi, İstanbul'dan trene binip şehir şehir gezerek para toplayan şahısın üzerinden dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

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Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin meğer daha önce de yakalanmış. Fakat o dilenciliğe halen devam ediyor. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.