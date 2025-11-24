Cuma günü en yüksek 62,67 doları gören Brent petrol, günü 61,93 dolardan kapatmıştı.Bugün saat 09.14 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselen Brent petrol 62,15 dolar seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili 58,15 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, geçen haftaki yüzde 3’ü aşan sert düşüşün ardından Ukrayna’da barış umutları ve ABD’nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımların kalkabileceği ihtimalinin piyasalarca fiyatlanmasıyla yatay bir seyir izliyor.ABD, Cenevre’de yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından tarafların “güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı” üzerinde çalıştığını duyurdu.Trump yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev’e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin savaşı bitirebilecek “barış planı” üzerinde çalıştıklarını belirtmiş ve ülkesinin milli çıkarlarına “asla ihanet etmeyeceğini” vurgulamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre’deki temaslarda şimdiye kadarki “en verimli görüşmeyi” yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan Fed yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar faiz politikasına dair belirsizliği artırarak yatırımcı risk iştahını baskılıyor ve petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.Aralık ayı Fed toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri, yetkililerin ayrışan tonları nedeniyle hafta boyunca sert dalgalandı; karar belirsizliği sürüyor.Brent petrolde teknik analizde 65,48 dolar direnç, 62,02 dolar ise destek konumunda izleniyor.