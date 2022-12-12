Pele'ye büyük jest

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Brezilya Milli Takım formasının ambleminde yer alan 5 yıldızın üçünü, 3 kez kupayı kaldıran Pelé'nin onuruna, kalp şeklinda konulmasını önerdi.

Teklif, Dünya Kupası'nın oynandığı Katar'ın Doha kentindeki Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF), 29 Kasım'dan bu yana São Paulo'da bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılan Pelé lakaplı Edson Arantes do Nascimento anısına düzenlenen bir törenle yapıldı.

Başkanı Alejandro Dominguez, "Péle'nin her zaman futbolu seven herkesin formasını giyerek yaşaması için formadaki yıldızlardan üçünü kalplerle değiştirmesini öneriyoruz" dedi.

Brezilya Futbol Federasyonu bu öneriyi değerlendirecek.