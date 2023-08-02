Brezilya'da uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 43 kişi öldü

Brezilya’nın Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlediği baskınlarda 43 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Brezilya'da uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 43 kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Rio de Janeiro kentinde polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 10 kişi öldü. Ölenler arasında çetenin lideri de vardı.

Sao Paulo’da Kalkan Operasyonu

Sao Paulo eyaletinde ise bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu’nda 5 gün süren baskınlarda 14 kişi yaşamını yitirdi. Polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söyledi.

Bahia’da 19 şüpheli etkisiz hale getirildi

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde de polis, uyuşturucu çetelerine karşı operasyon yaptı. 19 şüphelinin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Brezilya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddet olayları uzun zamandır devam eden bir sorun. Ülke, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip.

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