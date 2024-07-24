Brigitte Bardot Erdoğan'a mektup yazdı: İzin vermeyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brigitte Bardot Erdoğan'a mektup yazdı: İzin vermeyin

Daha önce da hayvan hakları ile ilgili Abdullah Gül'e mektup yazan ünlü Fransız oyuncusu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin bu konuda kötü bilinen ülke konumuna gelmesine izin vermemesini istedi.

Aynı zamanda hayvan hakları savunucusu olana ünlü yıldı Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

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Ünlü isim Brigitte Bardot mektubunda, Türkiye'deki sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi geri çekilmez ise Türkiye'nin kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline geleceğini söyledi.

Aynı zamanda Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü oyuncu, Erdoğan'a "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" dedi. AFP'nin ulaştığı mektupta Bardot, mektubunda Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını vurguladı.

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2012'DE ABDULLAH GÜL'E MEKTUP YAZMIŞTI

Brigitte Bardot, 2012 yılında da Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve "doğal parklara" gönderilmesiyle ilgili bir Abdullah Gül'e mektup yazarak duyduğu endişeyi dile getirmişti.

SOKAK HAYVANLARI TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Türkiye'yi ikiye bölen sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına ilişkin kanun teklifi dün gece TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu teklif TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunularak uygulamaya alınacak.

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