Bronşit ve zatürreye birebir. İşte dikkat çeken ot

İnsanların korkulu rüyası olan bronşit ve zatürreeden doğan şikayetleri gideren hardal otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Bronşit ve zatürreye birebir. İşte dikkat çeken ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşit ve zatürreeden doğan şikayetleri gideren hardal otu dikkatlerden kaçmadı.

HARDAL OTU NEDİR?

Turpgillerden bir çeşit bitkidir. Vatanı Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.

HARDAL OTUNUN FAYDALARI

-Beyne veya akciğerlere kan hücum etmesi hallerinde faydalıdır.

-Bronşit ve zatürreeden doğan şikayetleri giderir.

-İç organlarda biriken kanı dışarı çeker.

-Sofrada kullanılan hardal ise hazmı kolaylaştırıp, kabız olmayı önler.

- İçeriğindeki kalsiyum nedeni ile kemik ve eklem sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemik gelişiminde kullanılan bir bitkidir.

-İçeriğindeki selenyum vücudu temizler ve vücudun daha sağlıklı olmasında önemli rol oynar.

-Kılcal damarları temizler ve iltihabın oluşumunu engeller. Damar sağlığı için de oldukça faydalı bir bitkidir.

-Hardal otunun içinde selenyum ve potasyum bulunur. Bu iki madde vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atar. Vücuda dinçlik verir ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.

HARDAL OTU NASIL KULLANILIR?

Siyah hardal: Çiçekleri sarı, meyvesi dört köşeli, kısa ve sivridir. Hekimlikte; göğüs hastalıklarında kullanılır.

Taneleri, siyah hardalınkinden daha büyüktür. Hekimlikte; daha ziyade siyah hardal tohumu kullanılır. Tesirli maddesi "potasium mironat" ve "sinigrin"dir.

Hardal ruhu : Ilık suya, dövülmüş hardal tohumu konularak elde edilir. Çok tahriş edici bir maddedir. Deriyi kızartır ve yakar.

Hardal kağıdı : Hardal tozunun, kauçuk mahlülü aracılığıyla kapıda yapıştırılması suretiyle elde edilir. Bu kağıt ılık su ile ıslatılıp, hardallı tarafı cilde tatbik edilir.

Hardal banyosu : Temiz bir tülbentin içine 150 - 500 gram hardal tozu konur. Çıkın yapıldıktan sonra banyo suyuna konur. Hardal kağıdı, keten tohumu lapası veya hardal banyosu 10-15 dakikadan fazla tatbik edilmemelidir.

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