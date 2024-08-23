Bu gece nelere zam gelecek? İndirimin sevinci kısa sürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu gece nelere zam gelecek? İndirimin sevinci kısa sürdü

Benzine yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirimin ardından şimdi de LPG'ye zam yapılacağı ortaya çıktı. LPG'ye 42 kuruşluk indirim geleceği aktarıldı.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 23 Ağustos 2024 sabahı itibarıyla Brent petrol, 77 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi arttı.

Benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı ve bu değişiklik gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

LPG'YE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarında ise bu gece yarısından itibaren 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Öte yandan, otogaz fiyatlarında 42 kuruşluk bir artış öngörülüyor.

LPG İSTANBUL'DA NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına bakıldığında,
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43.87 TL,
benzinin litre fiyatı ise ortalama 43.24 TL seviyesinde.
LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 22.69 TL olarak satılıyor.

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