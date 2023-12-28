Bu hisselere parasını yatıran battı. Yüzde 72 kaybettirdi

Paramedya’nın haberine göre, 2023 yılının Borsa döneminin kapanmasına 2 seans kaldı. Kimilerinin gelir kapısı olan Borsa’da bazı hisselere yatırım yapanlar ise o kadar şanslı olamadı ve cüzdanları adeta boşaldı.

Bazı hisselerde yüzde 72’ye varan değer kayıplarının görülmesi küçük yatırımcılara panik yaptırdı. Yatırımcılarına zarar ettiren hisselerin başında ise İMAS Makine ve Penta Teknoloji yatırımcılarına yüzde 72 zarar ettirdi.

İMAS Makine ve Penta’da yapılan satışlar yatırımcılarının parasının 3’te 2’sini kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcılarının cüzdanını boşaltan bir başka hisse ise Çan2 Termik Santral hisse senedinde yaşandı. Bu hisseye yatırım yapanlar 2023 yılında yüzde 69.35 zarara uğradı.

Yatırımlar ile kendilerine gelir kapısı oluşturmak isteyenleri hüsrana ulaştıran diğer hisseler ise şu şekilde oldu:

İSSEN: yüzde 61 değer kaybı

Pamel: yüzde 61 değer kaybı

Martı: yüzde 55 değer kaybı

CONSE: yüzde 52 değer kaybı

Aksue: yüzde 51 değer kaybı

Hektaş: yüzde 50 değer kaybı..