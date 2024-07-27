Bu hisseye yatırım yapanlar saçını başını yolacak. Tüm işlemlere el konuldu

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı yazılı açıklama ile Atlantis Yatırım Holding (ATSYH) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında emir paketi tedbiri uygulanacağını duyurdu. Bu tedbir kararı, 28 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, ATSYH hisseleri için alınan emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişlerinin sınırlandırılması, emir iptali, emir miktarının azaltılması ve emir fiyatının kötüleştirilmesinin yasaklanması gibi uygulamaları içeriyor. Ayrıca, emir toplama bilgisi yayınının kısıtlanması da bu tedbirler arasında yer alıyor.

Daha önce alınmış olan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri kararları da emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. Bu tedbirler, piyasada olası dalgalanmaların önüne geçmeyi amaçlıyor ve yatırımcıların daha güvenli bir ortamda işlem yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

EMİR PAKETİNİN KAPSAMI NELERDİR?

Emir paketi tedbiri, çeşitli kısıtlamalar ve yasakları içermektedir. Bu tedbirler kapsamında piyasa emri ve piyasadan limite emir girişleri sınırlandırılır, emir iptali yapılmaz, emir miktarı azaltılamaz ve emir fiyatının kötüleştirilmesi yasaklanır. Ayrıca, emir toplama bilgisi yayını da kısıtlanır. Bu önlemler, hisse senedi piyasasında aşırı dalgalanmaların önüne geçmek ve yatırımcıların korunmasını sağlamak amacıyla uygulanır.