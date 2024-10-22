“Bu İşte Bir Kadın Var” seçkisi sanata iz bırakıyor

Odeabank, kadın üretimini desteklemek ve görünürlüğünü artırmak amacıyla tasarladığı “Bu İşte Bir Kadın Var” temasıyla İstanbul Tiyatro Festivali’nde dördüncü kez tema sponsoru olarak yer alıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek özel seçki, izleyicileri kadın üretiminin ve bakış açısının ilham verici yolculuğuna çıkaracak.

22 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında, Mehmet Birkiye küratörlüğünde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve yurtdışından toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Festival programında yer alan “Bu İşte Bir Kadın Var” seçkisinde bu yıl tiyatro sahnelerinin öne çıkan isimleriyle iki yerli yapım yer alıyor. Seçkide, Anton Çehov klasiği Martı oyunundan uyarlanan “Martı Mıyım?” ve Henrik İbsen’in değindiği meseleyle bugün hala güncelliğini korumaya devam eden Nora (Bir Bebek Evi) oyunları izleyiciyle buluşacak.

BUGÜNÜN ÇEHOV KARAKTERLERİNİN RADİKAL DÖNÜŞÜMÜ

Bol ödüllü topluluk Tiyatro BeReZe, Çehov’un Martı’sından uyarladığı yeni yapımı “Martı mıyım?” oyununda çağımızın radikal dönüşümlerinin gölgesinde geçmişi kutsama eğilimindeki bugünün Çehov karakterlerine hayat veriyor. Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit, Nazlı Bulum ve Erkan Uyanıksoy’un rol aldığı bu incelikli oyun, sahnede hem kurgu ile gerçeği hem de geçmişi, şimdiyi ve geleceği birlikte yaşatıyor. “Martı Mıyım?” oyunu, 4 ve 5 Kasım’da Alan Kadıköy’de tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

EVLİLİK KURUMUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Kadın ve erkeğin evlilikteki geleneksel rollerini sorgulayan Nora (Bir Bebek Evi), bir yandan feminist bir metin kabul edilmekle birlikte diğer yandan Nora’nın hikâyesinde her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor. Tuğçe Altuğ öncelikli olarak kadın hikâyeleri anlatmak için kurduğu Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımı Nora (Bir Bebek Evi)’nde Nora’ya hayat verirken sahnelerin özlenen ismi Deniz Celiloğlu, başarılı oyuncular Özlem Öçalmaz, Cem Avnayım ve Emrah Özdemir de ona eşlik ediyor. Oyun, 30 ve 31 Ekim’de, Zorlu PSM’nin Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.