Bu kan grubu olanlar dikkat

Hangi kan grubuna sahipseniz büyük risk altındasınız? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu kan grubu olanlar dikkat

Hindistan'da yapılan bir araştırma kan gruplarının Covid-19'un seyrini etkilediğini ortaya çıkardı.

Hindistan’ın başkenti Delhideki Sir Ganga Ram Hastanesi’nde yapılan bir araştırma kan grupları ile Covid-19’un bağını mercek altına aldı. Bilim insanları 8 Nisan ile 4 Ekim 2020 arasında hastanede tedavi olanların incelendiğini ve araştırmanın Frontiers in Cellular and Infection Microbiology isimli dergide yayınlandığını açıkladı.

Uzmanlar A, B, AB ve 0 kan gruplarını ve Rh seviyelerini inceleyerek bazı uyarılarda bulundu. Araştırma sonucunda A ve B kan grubunda olanların Covid-19?un bulaşmasına daha müsait olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ayrıca kan grubu Rh pozitif olanların da daha büyük risk altında olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

2586 Covid-19 hastasının verilerini inceleyen uzmanlar, 0, AB ve Rh- olanların Covid-19 riskinin ise daha az olduğunu dile getirdi. Araştırmada, “A, B ve Rh+ kan gruplarına sahip olan kişilerin Covid-19’a yakalanma riski daha yüksek fakat diğer kan gruplarındaki daha düşük. Fakat bu araştırma sonucunda kan grubunun, Covid-19’un ağırlığı ya da ölümü ile ilgili bir bağı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Kan gruplarındaki Rh faktörü ise Rhesus faktörü olarak bilinen ve alyuvarın yüzeyinde olan proteini temsil ediyor.

Rh+ olunca Rh faktörünü gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Rashmi Rana, “Covid-19 yeni bir virüs ve dolayısıyla kan grubuyla Covid-19?un nasıl bir bağı olduğunu görmek istedik” dedi.

Araştırmada yer alan Dr. Vivek Ranjan ise, “Kan grubu B olan erkekler, kan grubu B olan kadınlara göre hastalığa karşı daha dayanıksız. Kan grubu AB olan 60 yaş üzerindeki hastaların da enfeksiyon riski daha yüksek” dedi.

Öte yandan uzmanlar A ve Rh+ olanların iyileşme sürelerinin daha kısa olduğunu 0 ve Rh- olanların ise iyileşme sürelerinin daha uzun olduğunu söyledi. Bilim insanları daha kapsamlı ve büyük bir kitleyle benzer bir araştırma yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

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