Bu meyvenin parası 7 sülalenize yeter. Duyan koşa koşa almaya gidiyor

Yeni Akit'in haberine göre, Antalya’nın Kumluca ilçesinde, domates seralarını sökerek mango bahçesi oluşturan Ertan Parçaoğlu, 4 dönümlük alana yaklaşık 300 mango meyvesi dikti. Üç yıl önce dikilen fidanlar artık meyve vermeye başladı. Fidanın tanesi ise bin liradan satılıyor.

Antalya’da yaşayan Ertan Parçaoğlu, dikimi maliyetli ve sabır gerektiren mango meyvesini 150 TL’den satıyor. Aşılı bir mango fidanı 500 ila 1000 TL arasında değişiyor. Parçaoğlu geçtiğimiz sene yıl dört dönümlük alana 150 bin TL fidan masrafı ve 100 bin TL gübre masrafı yaparak toplamda 250 bin TL harcadı. Bu maliyeti karşılamak için en az 5 yıl beklemek gerekiyor. Mango ağacı 10 yaşında 50 kilogram meyve veriyor ve 10 ile 150 yaş arasında en verimli dönemini yaşıyor. Mango ağacının ömrü ise 300 yıl olarak biliniyor.

Örtüaltı serasında domates üretimini bırakarak mango yetiştirmeye başlayan Parçaoğlu, üç yıl önce diktiği mango fidanlarından geçen yıl bir ton meyve elde etti. Bu yıl ise daha fazla meyve bekliyor. Eylül sonu ve Kasım başında hasat yapılıyor.

Parçaoğlu, mango yetiştiriciliği için uygun bir konuma sahip olduğunu belirtiyor. 470 rakımda bulunan ve gün boyunca güneş alan sera, kış mevsiminde ise otomatik sobalar kullanarak sıcaklığı 5 dereceye düşürmüyor.

Parçaoğlu, mango yetiştiriciliğinin hızla yayılması gerektiğini belirtirken, mango meyvesinin katma değerinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Sebze yetiştiriciliğine kıyasla daha az masraf gerektiğini belirtiyor. Ancak, para kazanmak için en az 5 yıl beklemek gerektiğini vurguluyor.

Mango meyvesini toptan ihracatçılara 100 liradan vermek isteyenler olduğunu söyleyen Parçaoğlu, kabul etmediğini söylüyor.

Pazarcılara 150 liradan satıyor ve perakende olarak da 200 liradan satış yapıyor. Mango meyvesinin nem seven bir meyve olduğunu belirten Parçaoğlu, seranın içinde yüksek nem oranının ağacın ve meyvenin daha güzel olmasını sağladığını ifade ediyor.