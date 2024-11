Bu numaralardan gelen aramaları sakın açmayın. Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu

İstanbul’da yaşayan Doktor C. D.’nin cep telefonu 27 Nisan 2023 tarihinde tanımadığı bir numara tarafından arandı. Telefonu açan doktora, forex’e yatırım için tavsiyelerinde bulunuldu.

Doktor tavsiyelerle ilgilenmediğini belirterek telefonu kapattı. Ardından kendisine Whatsapp üzerinden birçok yatırım tavsiyesi geldi; düşük paralarla yüksek kâr vaadinde bulunuldu. Merakına yenilen doktor, sisteme 20 bin lira para gönderdi, parasının karşılığı olarak 45 saniye içinde 14 bin lira kazandı.

PARASINI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Doktor bir süre sonra sisteme daha fazla para yatırmaya başladı. Kendisine ‘platin üyelik’ teklif edildi; “Bu şekilde kârın yüzde 50’sini değil, yüzde 70’ini alabilirsin” vaadinde bulunuldu.

Cüneyt D. Kendisinden talep edilen parayı yatırdı. Bir süre sonra hisselerin düştüğünü belirten yatırımcılar, C.D.’nin daha büyük paralar yatırmasını istedi. Çocuğu kalıtımsal hasta olan ve Amerika’daki tedavisinin yapılması için çaresiz kalan doktor, ailesinin birikimlerini de sisteme yatırdı. Sisteme toplam 10 milyon liraya yakın para yatıran doktor, parayı çekmek istediğindeyse defalarca kez oyalandı. Dolandırıldığını fark eden doktor, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

SEVGİLİLERİ TELEFON KONUŞMASI YAKALATTI

Şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği teknik ve fiziki takip kararı aldı. Şüphelilerin kendi aralarında yaptığı telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi:

EREN: Aşkım ben senin için söylüyorum ama dediğim gibi borsa morsa bu tarz foreks moreks bunların üç sene sonra var olacağına inanıyor musun yani imkanı yok.

EZGİ: Off

EREN: Ama dediğim gibi bana kalırsa borsa firmasında durma yani çünkü hepsi illegal. Her an her şey olabilir.

EZGİ: Aşkım çok konuşmayalım bunları ya burada.

EREN: Aşkım hiç milletin işi gücü yok Allah aşkına Ezgi’yle Eren’in telefonunu mu dinleyecekler? Biri bıcır bıcır diye kaydetmiş diğeri ıvır zıvır diye kaydetmiş. Bizim telefonlarımızı mı dinleyecekler?

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Deliller toplandıktan sonra başsavcılık 36 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişiden 26’sı tutuklandı. MASAK’tan gelen raporda şüphelilerin elde ettikleri paranın takibini zorlaştırmak için birbirlerinin hesap numaralarına aktardığı, ardından da kripto para borsasına havale ettikleri belirlendi.

33’ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Metehan Yazar tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinleri almadan lisanssız bir şekilde forex kurduklarına dikkat çekildi. Örgüt elebaşı Veli Kocatürk ve 6 örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılık şüphelilerin, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Suç örgütüne üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunma” suçlarından 33’er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi. 26’sı tutuklu 33 sanık önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakimin huzuruna çıkacak.