Hande Erçel Hakan Sabancı ilişkisi belgelendi. Paris'ten döndüler. Bu sefer kaçmadılar

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan Hande Erçel şu sıralar Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

İlk zamanlar iddialı sert bir dille sosyal medyadan yalanlayan Erçel'in Sabancı ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili artık aşklarını da gizlemiyor.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞTULAR

İlk kez birlikte kamera karşısına geçen ikili, ilişkileri hakkında konuştu. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, görüntülenen ikiliden Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" dedi. dedi. Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ise yeni ilişkisi için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.