Bu sene sondu. Artık ücretsiz toplu taşıma olmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bu sene sondu. Artık ücretsiz toplu taşıma olmayacak

İstanbul’da uzun zamandır uygulanan ücretsiz toplu taşımanın bu yıl itibari ile sonlandığı açıklandı.

İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma uygulamasına bire kısıtlama daha geldi. İstanbul genelinde her bayram öncesi ücretsiz olmasına alıştığımız o uygulama sonlandırıldı.

Kurban Bayramı’nda tatile gidemeyerek İstanbul’da kalan vatandaşlar bu senede Büyükada’ya akın etti. Şehir Hatları tarafından düzenlenen ücretsiz vapur seferlerinde izdiham yaşandı. Vapurlarda ise vatandaşlar ayakta ya da yerlere serilerek yolculuk yaptı.

Adalar Belediyesi bu durumu masaya yatırdı. Başkanı Ercan Akpolat başkanlığında yapılan meclis toplantısında bu uygulamaya ilişkin bir de karar çıktı.

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Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat toplantı sonrası yaptığı açıklamada yaptıkları bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından Adalar’ın muaf tutulmasına dair yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Başkan Akpolat, geçtiğimiz bayram Adalar'da ücretsiz ulaşımın uygulandığı son bayram olduğunu söyledi. Gelecek yıl İstanbul'daki 39 ilçede uygulanan ücretsiz bayram seferleri, Adalar hariç tutularak uygulanacak.

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