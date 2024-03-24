Bu yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbullular dikkat

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamalarda yer alan bilgilere göre, "24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapalı

- Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapalı

- Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapalı

- Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapalı

- Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapalı

- Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapalı