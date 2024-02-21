Bugün Dünya’ya düşecek. İki ton ağırlığında

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 13 yıl önce ise görevi sona eren ERS-2’nin bugün atmosfere kontrolsüz, ateşli bir dalış yapacağını aktardı.

2 tonluk uydunun düşerken yanacağı da belirtildi.

ERS-2’nin 1995 yılında piyasaya sürüldüğünde son teknoloji bir üründü .Gezegeni izlemek işin fırlatılan uydunun 2011 yılında görevi sona erdi.

Dünya’ya düşecek olan uydunun parçalarının Dünya’nın her yerine düşebileceği tahmin edilirken çoğunun denize düşeceği değerlendiriliyor.

ERS-2, Dünya'nın koruyucu ozon tabakasını anlama konusunda önemli bilgiler sağladı. ESA, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlardan biri de şuydu:

ERS-2'yi bu akşam 18:30 CET civarında Orta Avrupa'dan görmek için iyi (ve muhtemelen son) bir şans var.

Uydunun tam olarak nerede ve ne zaman görüneceği konumunuza ve bulut örtüsüne bağlıdır. Gözlemlerinizi planlamak için aşağıdaki bağlantıları kullanın.

Diğer bir paylaşımda ise şunlar denildi:

ERS-2 tespit edildi!

ESA uydusu, bu hafta atmosfere yeniden girişine ve parçalanmasına yol açacak taklacı bir alçalma sürecinde.

ERS-2'nin bu görüntüleri, diğer uydulardaki kameralar kullanılarak … tarafından çekilmiştir.