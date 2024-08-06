Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Filenin Sultanları Çin karşısında.
Spor tutkunları ekran başına!
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Günün spor programı belli oldu.
6 AĞUSTOS GÜNÜ MAÇLARI
Olimpiyatlar (Kadınlar) - Yarı Final
19:00 ABD - Almanya (EuroSport 5)
22:00 Brezilya - İspanya (EuroSport 5)
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
19:00 Karabağ - Ludogorets Razgrad
20:00 Malmö FF - PAOK
20:15 Midtjylland - Ferencvaros
21:00 Dynamo Kiev - Rangers
21:00 Sparta Prag - FCSB
21:30 Lille - Fenerbahçe (EXXEN)
21:45 Salzburg - Twente
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:30 FK Panevezys - Maccabi Tel Aviv
20:00 Petrocub - The New Saints
OLİMPİYAT PROGRAMI
Paris Olimpiyatları’nın 11’inci gününde Türkiye 5 branşta mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 11’inci gününde Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı belli oldu.
VOLEYBOL
Saat 10.00'da Kadın Voleybol Milli Takımı, Çin ile çeyrek final maçında karşılaşacak.
GÜREŞ
Buse Tosun Çavuşoğlu, saat 12.00'de repesaj maçına çıkacak. Bu maçı kazanması halinde bronz madalya müsabakası yapacak.
Evin Demirhan Yavuz, saat 12.00'de son 16 turu maçında mücadele edecek.
Burhan Akbudak, saat 12.07'de son 16 turu maçına çıkacak.
ATLETİZM
Saat 13.00'te Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engelli repesaj yarışında koşacaklar.
YELKEN
Saat 13.23'te Derin Atakan, 6-10 arasındaki yarışlara katılacak.
Saat 13.05'te Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, 10-12. yarışlarda mücadele edecek.
Saat 13.15'te Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 7-10. yarışlara katılacak.
BOKS
Saat 23.18'de Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçına çıkacak.