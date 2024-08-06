Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız madalya için sahaya çıkıyor.

Filenin Sultanları Çin karşısında.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

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6 AĞUSTOS GÜNÜ MAÇLARI

Olimpiyatlar (Kadınlar) - Yarı Final

19:00 ABD - Almanya (EuroSport 5)

22:00 Brezilya - İspanya (EuroSport 5)

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

19:00 Karabağ - Ludogorets Razgrad

20:00 Malmö FF - PAOK

20:15 Midtjylland - Ferencvaros

21:00 Dynamo Kiev - Rangers

21:00 Sparta Prag - FCSB

21:30 Lille - Fenerbahçe (EXXEN)

21:45 Salzburg - Twente

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:30 FK Panevezys - Maccabi Tel Aviv

20:00 Petrocub - The New Saints

OLİMPİYAT PROGRAMI

Paris Olimpiyatları’nın 11’inci gününde Türkiye 5 branşta mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 11’inci gününde Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı belli oldu.

VOLEYBOL

Saat 10.00'da Kadın Voleybol Milli Takımı, Çin ile çeyrek final maçında karşılaşacak.

GÜREŞ

Buse Tosun Çavuşoğlu, saat 12.00'de repesaj maçına çıkacak. Bu maçı kazanması halinde bronz madalya müsabakası yapacak.

Evin Demirhan Yavuz, saat 12.00'de son 16 turu maçında mücadele edecek.

Burhan Akbudak, saat 12.07'de son 16 turu maçına çıkacak.

ATLETİZM

Saat 13.00'te Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engelli repesaj yarışında koşacaklar.

YELKEN

Saat 13.23'te Derin Atakan, 6-10 arasındaki yarışlara katılacak.

Saat 13.05'te Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, 10-12. yarışlarda mücadele edecek.

Saat 13.15'te Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 7-10. yarışlara katılacak.

BOKS

Saat 23.18'de Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçına çıkacak.

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