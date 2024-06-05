Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 5 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

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5 HAZİRAN 2024 PROGRAMI
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2024 MAÇLARI
04:00 Meksika - Uruguay
12:00 Endonezya - Irak
13:45 Bangladeş - Avustralya
14:00 Tayvan - Umman
15:00 Singapur - Güney Kore
15:00 Çin - Tayland
15:00 Hong Kong - İran
15:00 Vietnam - Filipinler
15:10 Myanmar - Japonya
16:00 Kuzey Kore - Suriye
16:30 Hindistan - Kuveyt
17:30 Özbekistan - Turkmenistan
18:00 Kırgızistan - Malezya
18:30 Pakistan - Suudi Arabistan
19:00 Afganistan - Katar
19:00 Nepal - BAE
19:00 Filistin - Lübnan
19:00 Cebelitarık - Galler
20:30 Ürdün - Tacikistan
20:30 Bahreyn - Yemen
21:45 Hollanda - Kanada