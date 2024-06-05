Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 5 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 5 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Milli takımların EURO 2024 öncesi hazırlık maçları hız kesmeden devam ediyor.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Günün spor programı belli oldu.

5 HAZİRAN 2024 PROGRAMI

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2024 MAÇLARI

04:00 Meksika - Uruguay

12:00 Endonezya - Irak

13:45 Bangladeş - Avustralya

14:00 Tayvan - Umman

15:00 Singapur - Güney Kore

15:00 Çin - Tayland

15:00 Hong Kong - İran

15:00 Vietnam - Filipinler

15:10 Myanmar - Japonya

16:00 Kuzey Kore - Suriye

16:30 Hindistan - Kuveyt

17:30 Özbekistan - Turkmenistan

18:00 Kırgızistan - Malezya

18:30 Pakistan - Suudi Arabistan

19:00 Afganistan - Katar

19:00 Nepal - BAE

19:00 Filistin - Lübnan

19:00 Cebelitarık - Galler

20:30 Ürdün - Tacikistan

20:30 Bahreyn - Yemen

21:45 Hollanda - Kanada

Son Haberler
Kazakistan'dan tarihi fark Spor
Kazakistan'dan tarihi fark
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla Ekonomi
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla
Altında neler oluyor? Ekonomi
Altında neler oluyor?
Aziz Yıldırım bıktı Spor
Aziz Yıldırım bıktı
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok Ekonomi
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor İpucu
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor
Türkiye milleti sözü ağızdan kaçırma değil. Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli açıklaması Gündem
Türkiye milleti sözü ağızdan kaçırma değil. Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli açıklaması