Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından aşk hayatıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandıran 48 yaşındaki Bülent Şakrak, meslektaşı sevgilisi Burcu Kirman'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

DUYGUSAL SÖZLER



Şakrak, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Arabacıoğlu'na olan duygularını açıkça dile getiren oyuncu, gönderisine şu sözleri yazdı, "Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum."