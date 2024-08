Bulgaristan'ın hayalleri başka bahara kaldı

Başlangıçta Ocak 2024'te giriş hedeflenirken, Bulgaristan'ın yüksek enflasyonu, ekonomik istikrara zaman tanımak için 2025'e ertelenmesine yol açtı. Ancak, popülist There Is Such a People Partisi de dahil olmak üzere üç farklı siyasi partinin istikrarlı bir hükümet kurmayı başaramamasının ardından, ülke üç yıl içinde yedinci seçimine doğru giderken siyasi kriz de şiddetlendi.

Siyasi kriz başka önemli zorluklarla da birleşiyor. Halihazırda kişi başına düşen GSYİH'ye göre Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, süregelen yolsuzluk sorunlarını yansıtan Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde (CPI) en alt sıralarda yer alan AB ülkelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Ayrıca Bulgaristan, Küresel Rekabetçilik Endeksi'ndeki (GCI) performansının da gösterdiği gibi kurumsal zayıflıklar ve düşük yenilikçilikle mücadele etmektedir.

SENEGAL, GANA, ÜRDÜN...BULGARİSTAN

Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ndeki düşük puanlar, yargı bağımsızlığı ve kolluk kuvvetlerinin etkinliği konusunda süregelen endişelere işaret etmektedir. Hukukun üstünlüğü açısından Bulgaristan, Senegal, Gana ve Ürdün gibi ülkelerle benzer sıralarda yer almaktadır. Bu zorluklar, Bulgaristan'ın AB standartlarına tam uyum sağlama konusundaki önemli ve süregelen sıkıntılarını vurgulamaktadır.

Eski Başbakan Boyko Borissov ve yaptırımlara maruz kalan medya patronu Delyan Peevski'nin etkili isimler olduğu düşünüldüğünde, Bulgaristan'ın bu durumda olması şaşırtıcı değildir ve ülkenin demokratik gelişimi hakkında soru işaretleri yaratmaktadır.

2020'de mafya karşıtı kitlesel protestolara yol açan yolsuzlukla ilgili derin hayal kırıklığı ve öfkeye rağmen, Bulgaristan'daki reformcular önemli zorluklarla karşı karşıya. Hem GERB hem de DPS Partileri, kayırmacılık ağları, bölgesel kaleler ve birçoğunun geçim kaynaklarının parti sadakatine bağlı olduğunu düşündüğü yerel yetkililerin etkisi yoluyla güçlü desteğini sürdürüyor. Bu partiler oy tabanlarını güvenilir bir şekilde harekete geçirebildiklerinden, bu yerleşik sistem anlamlı bir değişim getirme çabalarını zorlaştırmaktadır.

Geleneksel bir karşı güç olan Bulgar basını büyük ölçüde, rüşvet planları yürütmek ve kilit Bulgar kurumları ve sektörleri üzerinde kontrol sahibi olmak da dahil olmak üzere Bulgar siyasetindeki tartışmalı rolü nedeniyle Magnitsky Yasası kapsamında listelenen Peevski tarafından kontrol edilmektedir. Birleşik Krallık'ın 2021 Küresel Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği kapsamında kendisine karşı uyguladığı yaptırımlar da bu endişeleri yansıtmaktadır.

Bu kişi ve kuruluşların üstlendikleri roller ve onlara ve dolayısıyla Bulgaristan'a karşı uygulanan yaptırımlar, ülkede şeffaflık ve hesap verebilirliğe duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir.

Ayrıca, uluslararası toplumun yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Bulgaristan'ın siyasi ve ekonomik sistemlerinin Avro Bölgesi standartlarını karşılayacak şekilde reforme edilmesinin önemini pekiştirmektedir.

Devam eden bu sorunlar, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne entegrasyonu için gereken temel reformları önemli ölçüde geciktirmiş ve potansiyel giriş tarihini en erken 2026'ya itmiştir.

Scope Ratings uzmanları bu gecikmenin başlıca nedenlerinin, düşürme çabalarına rağmen AB ülkeleri arasında ilk üçün üzerinde seyreden yüksek enflasyon ve modernlik ve daha yüksek standartları savunan güçler ile "yozlaşmış statüko" için mücadele eden Borrissov ve Peevski'nin temsil ettiği eski muhafızlar arasındaki çatışmadan kaynaklanan siyasi istikrarsızlık olduğunu belirtmektedir.

RUS DEZENFORMASYONU

Bulgaristan'ın avro bölgesine girişinin gecikmesinde Rus dezenformasyonu da rol oynamıştır.

Çeşitli analistler, özellikle Rus çıkarları tarafından finanse edilen yanlış bilgilendirme kampanyalarının, avroyu benimsemenin faydaları hakkında şüphe ve kuşku yaratmak için kullanıldığını belirtmiştir.

Bu kampanyalar kamuoyunu olumsuz etkileyerek hükümetin avro bölgesine geçiş için gerekli desteği sağlamasını zorlaştırmış ve Bulgaristan'ın üyelik kriterlerini karşılama yolunu daha da karmaşık hale getirmiştir.

Dezenformasyon kampanyaları genellikle fiyat artışları veya ekonomik egemenliğin kaybedilmesi korkusu gibi avroya geçişin potansiyel risklerini abartmaya odaklanmakta ve bu da geçiş için gerekli siyasi ve kamuoyu desteğini geciktirebilmektedir.

Bulgaristan bir kez daha erken seçime giderken, süregelen belirsizlik ülkenin Avrupa para birliği içindeki geleceği konusunda şüphe yaratmaya devam ediyor. Çıkmaz sadece Bulgaristan'ın Avro Bölgesi zaman çizelgesini değil aynı zamanda daha geniş ekonomik hedeflerini de tehdit ediyor.

Kararlı adımlar atılmadığı takdirde, Avro'nun planlanan zaman diliminde kabul edilmesi için açılan pencere kapanabilir ve bu da ülkenin AB'ye girişini potansiyel olarak birkaç yıl geriye itebilir. Bu durum, ilerlemeyi engellemeye devam eden köklü siyasi bölünmelerle boğuşurken AB standartlarına uyum sağlamaya çalışan Bulgaristan'ın karşı karşıya olduğu daha geniş bir zorluğu yansıtıyor.