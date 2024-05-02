Bunalıma giren genç intihar etti



Bölgeden aktarılan bilgilere göre, iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan genç K.K. ilçe merkezinde otomobilini otoparka park etti. K.K. sonra yanında bulundurduğu silahla intihar etti. Çevrede bulun vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık personelleri intikal etti. Sağlık personelleri tarafından önce Mucur İlçe Devlet Hastanesi'ne oradan da Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K., sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.