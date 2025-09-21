Burçlar meslek seçimini nasıl etkiliyor! Hangi iş sana göre?

Bir bebeğin doğduğu anda oluşan doğum haritası, gökyüzünün anlık görüntüsünü çizer. Burçlar, 360 derecelik daireyi 30’ar derecelik 12 dilime bölerek bu haritada yer alır.

Yıldızların kariyer yollarını etkilediği inancı, yüzyıllardır insan hayatını yönlendirdi. Son anketler, gençlerin yüzde 63’ünün astrolojiyi kariyer rehberi olarak kullandığını ortaya koydu.

Amerikalı astrolog Ivana Naskova, burçların yetenekleri açığa çıkardığını belirterek, “Zodyak işaretleri, kişilik özelliklerini yansıtan bir ayna gibi mesleki eğilimleri aydınlatır” dedi. Hint astrologu Rajeev Sharma ise Times of India’da, “Burçlar, enerjimizi en verimli alanlara yönlendirir” diyerek Koç’un liderliğini girişimciliğe bağladı.

Ancak bilim, bu görüşlere şüpheyle yaklaştı. Nature dergisindeki 1985 araştırmasında Shawn Carlson, astrolojik tahminlerin şanstan öteye gitmediğini göstererek, “Hipotez açıkça çürütüldü” sonucuna ulaştı. Yine de, EduBirdie’nin 2024 anketi, Z Kuşağı’nın yüzde 80’inin kozmik rehberliğe inandığını belirtti; bu, astrolojinin psikolojik bir motivasyon kaynağı olabileceğini düşündürdü.

Koç (21 Mart-19 Nisan), cesur ve rekabetçi yapısıyla öne çıktı. Uzmanlar, girişimcilik, spor koçluğu veya acil müdahale rollerini önerdi. Geoffrey Dean, eski astrolog olarak, Koç’un riskli işlerde başarılı olduğunu vurguladı.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs), istikrar arayışıyla bankacılık, şeflik veya emlakta parladı. Astrolog Anna-Jane Stilwell, “Boğa’nın sabrı, finansal güvenlikte mükemmellik sağlar” dedi.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran), iletişim becerisiyle gazetecilik, satış veya öğretmenlikte başarılı oldu. Psikolog Ivan Kelly, İkizler’in çok yönlülüğünün multitasking işlerde avantaj sağladığını belirtti.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz), şefkatli doğasıyla hemşirelik, danışmanlık veya emlak yönetiminde fark yarattı. Para raporunda, Yengeç’in duygusal zekasının liderlikte etkili olduğu ifade edildi.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos), dramatik enerjisiyle sahne sanatları, yönetim veya eğlence sektöründe parladı. Bethany Nicole, “Aslan’lar spot ışıklarını hak eder” diyerek liderlik rollerini övdü.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül), detaycılığıyla muhasebe, analiz veya tıp alanında titizlikle çalıştı. Forage dergisi, Başak’ın mükemmeliyetçiliğinin veri odaklı işlerde üstünlük sağladığını belirtti.

Terazi (23 Eylül-23 Ekim), diplomatik yetenekleriyle hukuk, halkla ilişkiler veya tasarımda dengeli başarılar elde etti.

Akrep (24 Ekim-21 Kasım), gizemli yapısıyla dedektiflik, psikoloji veya cerrahlıkta öne çıktı. Carl Sagan’ın eleştirilerine rağmen, Akrep’in sezgilerinin bilimsel keşiflere ilham verdiği savunuldu.

Yay (22 Kasım-21 Aralık), maceracı ruhuyla turizm, yayıncılık veya felsefe öğretiminde özgürce ilerledi.

Oğlak (22 Aralık-19 Ocak), disiplinli hırsıyla mühendislik, finans veya idari rollerde zirveye ulaştı. Stilwell, “Oğlak’lar yapıyı sever, başarıyı garanti eder” dedi.

Kova (20 Ocak-18 Şubat), yenilikçi zekasıyla teknoloji, aktivizm veya havacılıkta devrim yarattı.

Balık (19 Şubat-20 Mart), empatik ruhuyla sanat, müzik veya danışmanlıkta manevi tatmin buldu.

2011’de Geoffrey Dean ve Ivan Kelly’nin “zaman ikizleri” çalışması burç etkisini reddetse de, Forbes’un 2024 raporu, gençlerin yüzde 15’inin hayallerindeki işi astrolojiye borçlu olduğunu gösterdi.

Sonuçta, bilimsel eleştirilere rağmen astroloji, bireysel farkındalığı artırarak kariyer seçimlerini zenginleştirdi; yıldızlar rehber olsa da, karar insana kaldı.

