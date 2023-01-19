Burcu Biricik hayranlarını korkuttu! Herkes aynı soruyu sordu

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu.
Burcu Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.
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