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Burcu Biricik hayranlarını korkuttu! Herkes aynı soruyu sordu

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Biricik'in dudağındaki yara ise merak konusu oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:46
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Burcu Biricik'ten korkutan paylaşım

Burcu Biricik hayranlarını korkuttu! Herkes aynı soruyu sordu
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Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. 

 

Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. 

Burcu Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.

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zonguldak
19.01.2023 12:10
bu kızın yüzüne nolmuş böyle yaaa  
 
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