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Burcu Özberk’in partneri belli oldu! Kraliçe dizisiyle dönüyor

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile Gökhan Alkan, aynı dizide buluştu. İkili yakında Kanal D'de ekrana gelecek Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizi Kraliçe ile izleyici karşısına çıkacak. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:07
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Burcu Özberk Kraliçe dizisiyle dönüyor! Partneri de belli oldu

Burcu Özberk’in partneri belli oldu! Kraliçe dizisiyle dönüyor
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Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici ile buluşacak. 

Dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Gökhan Alkan oldu.

Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe’nin yönetmen koltuğunda kimin olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
 

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