Burcu Özberk siyah bikinisiyle havuz başında göz kamaştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Özberk siyah bikinisiyle havuz başında göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını büyüledi.

34 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, havuzda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Siyah bikinisiyle poz veren ve tatilin tadını çıkaran oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekti.

chilling-weekend-6.jpg

Paylaşımına “Chilling weekend (Rahatlatıcı hafta sonu)” notunu düşen Özberk, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

chilling-weekend-5.jpg​​​​​​​

Ünlü oyuncuya takipçileri tarafından “Bayıldım”, “Çok ama çok güzel” ve “harikasın maşallah” gibi yorumlar yapıldı.

10 milyondan fazla takipçisi olan Burcu Özberk, Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol almıştı.

chilling-weekend-4.jpg

chilling-weekend-3.jpg

chilling-weekend-2.jpg

chilling-weekend-1.jpg

chilling-weekend.jpg

Son Haberler
Financial Times'tan dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı . 'Geldiği gibi kaçabilir' Ekonomi
Financial Times'tan dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı . 'Geldiği gibi kaçabilir'
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı Gündem
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Kanada’da 95 bin hektar yandı Dünya
Kanada’da 95 bin hektar yandı
Tekirdağ'da yerli buğday üretimi Ekonomi
Tekirdağ'da yerli buğday üretimi
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu Gündem
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
Protestolar başbakanın gezisini iptal ettirdi Dünya
Protestolar başbakanın gezisini iptal ettirdi
Yerlikaya verilerini açıkladı! Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı Gündem
Yerlikaya verilerini açıkladı! Toplam 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı