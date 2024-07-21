Burcu Özberk siyah bikinisiyle havuz başında göz kamaştırdı

34 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, havuzda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Siyah bikinisiyle poz veren ve tatilin tadını çıkaran oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekti.

Paylaşımına “Chilling weekend (Rahatlatıcı hafta sonu)” notunu düşen Özberk, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Ünlü oyuncuya takipçileri tarafından “Bayıldım”, “Çok ama çok güzel” ve “harikasın maşallah” gibi yorumlar yapıldı.

10 milyondan fazla takipçisi olan Burcu Özberk, Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol almıştı.