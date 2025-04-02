Burdur'da gizemli kayıp! 3 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur'da gizemli kayıp! 3 gündür aranıyor

Burdur'da 63 yaşındaki Hilmi Güleşir, 30 Mart akşamı evinden ayrıldı. O günden beri aranan şahıstan haber alınamıyor. Arama çalışmaları Burdur Gölü'nde devam ediyor.

Burdur Merkez bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra Antalya'dan gelen dalgıç polislerin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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Antalya'nın yanı sıra Konya ve İzmir'den gelen dalgıç ekipler, Burdur Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

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Arama çalışmalarında henüz Güleşir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Burdur'da gizemli kayıp! 3 gündür aranıyor

Burdur'da gizemli kayıp! 3 gündür aranıyor

Burdur'da gizemli kayıp! 3 gündür aranıyor

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