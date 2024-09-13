Burhaniye Belediyesi Bur-Bel Turizm A.Ş

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

BURHANİYE BELEDİYESİ BUR-BEL TURİZM A.Ş

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1- İDARENİN

a. Adresi: Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş.

Mahkeme Mah. Belediye Hizmet Binası 3.kat. Burhaniye/BALIKESİR

b. TELEFON/FAKS: 0.266.422 1001 – 0536 769 0665

c. E-POSTA: burbeltesisleri@gmail.com

2. İHALENİN KONUSU: Arsa Satış İhalesi.

3. İHALENİN

a. YAPILACAĞI YER: Burhaniye Belediyesi Toplantı Salonu.

b. TARİHİ VE SAATİ: 24 EYLÜL 2024 SALI günü saat 11.30’da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İLÇE MAHALLE- ADA PARSEL ARSA M2 İmar Durum Muhammen

Bedeli.

% 3 Geçici Teminat (TL) BURHANİYE TAYLIELİ MAHALLESİ 154 ADA 48 PARSEL DE BULUNAN 547,19 m2 nin HİSSEMİZE AİT 443,61 m2 olan ARSANIN ŞİRKETİMİZE AİT OLAN ALANIMIZ 443,61-M2 ARSA 11.850.000,00.-TL 355.500,00.-TL

4. Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. ye ait 1(BİR) adet arsa vasfındaki taşınmazımızı Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. Yönetim Kurulunun 10.09.2024 tarih ve 2024/0052 sayılı kararı doğrultusunda, belirtilen adreste 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile SATIŞ İHALESİ yapılacaktır.

5. Ayrıca Arsa satış fiyatına gerekli vergi ve harçlar ilave edilecektir.

6. İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 24 EYLÜL 2024 SALI günü saat 11.30’da başlayacak olup, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

7. İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 24 EYLÜL 2024 SALI 11.00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. ye başvurmaları gerekmektedir.

8. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

9. 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

10. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. HALKBANK BURHANİYE ŞUBESİ

TR47 0001 2009 2460 0045 0000 17- (Nakit, Banka Teminat Mektubu)

e) Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Tebligat için adres beyanı,

c) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. HALKBANK BURHANİYE ŞUBESİ TR47 0001 2009 2460 0045 0000 17- (Nakit, Banka Teminat Mektubu)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.

11. İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. de ücretsiz olarak görülebilir.

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