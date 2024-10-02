Bursa'da 11 yıldır aranan cinayet zanlısı tarlada çalışırken yakalandı

Kaynak: İHA
Bursa'da 11 yıldır aranan cinayet zanlısı tarlada çalışırken yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Adam Öldürme" suçundan aranan Serdar O.'yu 11 yıl sonra yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da işlediği "Adam Öldürme" suçundan aranan ve 2014 yılından bu yana firari olan Serdar O. (42), JASAT ekiplerinin 3 aylık takibi sonucunda saklandığı İsmetpaşa Mahallesi'nde tarlada çalışırken yakalandı.

Firari şahsın sahte kimlikle İsmetpaşa Mahallesi'nde gündelik tarım işlerinde çalıştığını tespit eden JASAT ekipleri, operasyon düzenleyerek Serdar O.'yu kıskıvrak yakaladı. Şahsın, adam öldürme suçundan bir adet suç kaydının olduğu doğrulandı.

Yakalanan firari şahıs, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 11 yıldır aranan cinayet zanlısı tarlada çalışırken yakalandı

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